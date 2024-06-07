لم يعد يريده أحد.. نجم برشلونة في مفترق طرق!

كيف تبدلت الأمور بهذه السرعة؟

لفترة ليست بالقصيرة.. كان الأوروجوياني رونالد أراوخو، مدافع نادي برشلونة الإسباني، أهم هدف في ميركاتو بايرن ميونخ الألماني، خصوصًا في حقبة توماس توخيل.

لكن الأمور لا تسير بالآلية نفسها في الوقت الراهن بالنسبة للأوروجوياني، الذي بات يدرك جيدًا أن بايرن فقد الرغبة في الحصول عليه، بمجرد تولي فينسنت كومبانبي المسؤولية.

مانشستر يونايتد هو الآخر كان يريد أراوخو بشدة، لكن النادي الإنجليزي يتخبط في حالة من عدم اليقين في خضم اختياراته المستقبلية، ولا تبدو صفقة أراوخو مرجحة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة كان قد قدر قيمة الحصول على أراوخو، لمن يرغب في ذلك، بمبلغ يتراوح بين 80 و100 مليون يورو، قيمة يبدو أن الفرق كانت مستعدة لدفعها قبل نهاية الموسم المنصرم.

لكن الآن؛ لا يوجد مهتمون من كبار أندية أوروبا، بينما مفاوضات تجديد العقد مع برشلونة لا تسير على ما يرام، لتباين المتطلبات بين الطرفين، ما يضع الأوروجوياني في مفترق طرق حقيقي.