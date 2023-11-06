لم يعد العمر مجرد رقم .. لويس كاسترو يلمح لتأثير السن على قدرات كريستيانو رونالدو

لويس كاسترو يرد على استبعاده كريستيانو رونالدو من مباراة النصر والدحيل

خرج البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، عن شعوره، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الفريق الأول لكرة القدم، أمام الدحيل القطري.

النصر يحل ضيفًا على الدحيل، مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

المباراة التي تستضيفها الدوحة القطرية، تشهد غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم قلعة العالمي؛ الأمر الذي أغضب الجماهير، التي تسابقت على شراء التذاكر من أجله.

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وفي هذا السياق.. رفض كاسترو خلال المؤتمر، الانتقادات الموجهة إليه؛ بسبب استبعاد رونالدو، وحرمان عشاق الساحرة المستديرة، من رؤيته في مواجهة النصر والدحيل.

وقال المدير الفني البرتغالي: "اللاعب يعاني من إرهاق شديد.. هذه الأمور تحدث في كرة القدم".

وأضاف لويس كاسترو: "أنا دائمًا احترم الإعلاميين، ولكن يجب على الإعلام أن يحترمني.. أنا لم أقرر استبعاد الأسطورة كريستيانو رونالدو، من تلقاء نفسي".

وكشف كاسترو، عن أن إمكانيات رونالدو البدنية "المتراجعة"، مع وصوله إلى عمر الـ38 سنة، جعلته غير قادر على المشاركة في جميع المباريات.

واختتم المدير الفني لنادي النصر السعودي: "رونالدو لعب مباراة قبل 48 ساعة، وقبلها خاض مواجهة من 120 دقيقة.. هذه هي الحقيقة".

جدير بالذكر أن النصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال آسيا، برصيد 9 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن برسبوليس "الوصيف"، بينما يتواجد الدحيل "ثالثًا"، بنقطة وحيدة فقط.