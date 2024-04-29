"هذا ما لم يعجبني في الرياض" .. فينالدوم يتحدث عن الحياة بالسعودية

نجم الاتفاق يحب السفر، فأي مدينة سعودية أعجبته أكثر؟

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بعد سبعة أشهر تقريبًا من الحياة في السعودية، كشف الهولندي جورجينيو فينالدوم؛ نجم الاتفاق، عن المدن التي أعجبته في المملكة، مؤكدًا أن العاصمة "الرياض" هي أكثر ما جذبه، لكن عاب عليها في شيء وحيد.

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الهولندي كان قد انضم للنواخذة في صيف 2023 قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد يمتد لنهاية موسم 2025-2026.

وظهر فينالدوم في حوار قصير مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، موضحًا حبه للسفر مع أصدقائه وعائلته، لذا مؤكد أنه سافر الكثير من المدن السعودية للتنزه خلال الأشهر الماضية.

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وحول المدينة التي أعجبته، قال نجم الاتفاق: الدمام مدينة جميلة والرياض أيضًا، الشيء الوحيد الذي لم يعجبني هناك هو الزحام المروري، إنه أصعب شيء في المدينة، لكنها مدينة جميلة جدًا، جدة كذلك جميلة، هناك شواطئ والكثير من الأماكن الرائعة بها".

وأضاف: "إن سألتني لاختيار واحدة فقط منهن، فسأختار الرياض لتكون الأجمل بالنسبة لي".

يذكر أن صاحب الـ33 عامًا شارك في 26 مباراة مع الاتفاق خلال الموسم الجاري، سجل خلالها سبعة أهداف وصنع أربعة آخرين.

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