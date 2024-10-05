“لم يصل حتى إلى مستوى بنزيما”.. إيفرا ينتقد كيليان مبابي!

باتريس إيفرا يهاجم كيليان مبابي...

انتقد باتريس إيفرا، لاعب المنتخب الفرنسي الأسبق، مستوى مواطنه كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، بعد قرار ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بعدم ضمه لكتيبة الديوك، خلال فترة التوقف الدولي القادمة.

وكان ديشان، قد أعلن قائمة منتخب فرنسا، التي تخوض مباراتين في دوري الأمم الأوروبية يومي 10 و14 أكتوبر، وقرر عدم ضم كيليان مبابي، إلى القائمة.

وقال إيفرا في تصريحات لقناة "RMC" الفرنسية: "ليس ديشان فحسب بل فرنسا كلها، قدمت الكثير لمبابي، لقد حصل على الكثير من السلطة والمسؤولية داخل صفوف المنتخب، ولكنه لا يزال لاعبًا شابًا".

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وتابع: "نحن من خلقنا تلك الأسطورة حول مبابي، مع كامل احترامي له فهو لم يصل حتى إلى مستوى بنزيما، لو كنت أنا المسؤول كنت منحت شارة القيادة لجريزمان دون تردد، لم أكن أبدًا سأعطيها لكيليان".

ومن جانبه قد كشف ديشان، في وقت سابق عن سبب استبعاد مبابي، من قائمة منتخب فرنسا، إذ أن المدرب قرر منح اللاعب فترة كي تستقر حالته مع ريال مدريد، خاصة بعد عودته من الإصابة.

جدير بالذكر أن مبابي، يستعد مع ريال مدريد، لمواجهة فياريال، مساء اليوم السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.