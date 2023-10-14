لم يشاهّد منذ الخميس.. اختفاء لاعب كرة قدم إسباني!

قصة غريبة من نوعها في الأندلس

تبقي الشرطة الإسبانية التحقيق مفتوحًا لاستجواب شهود والوصول إلى صور جديدة للاعب كرة القدم الشاب في نادي قرطبة ألفارو برييتو، 18 عامًا، الذي يعد في عداد المفقودين منذ أن ضل الطريق يوم الخميس وخرج من محطة سانتا للقطارات..

وأوضح مندوب الحكومة في الأندلس، بيدرو فرنانديز للصحفيين أن القضية حديثة جدًا، ولا تزال مفتوحة، وفي الوقت الحالي، لم يتم استبعاد أي فرضية على الإطلاق.

الشخص المفقود هو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا وينشط في فريق شباب نادي قرطبة، سافر إلى إشبيلية برفقة شاب آخر وقضى الأربعاء في ملهى ليلي بإشبيلية، من بين وجهات أخرى.

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يوم الخميس، وهو اليوم الأخير الذي عُرف فيه مكان وجوده، كان عليه أن يسافر على متن قطار AVE فائق السرعة متجهًا إلى قرطبة، لكنه واجه مشاكل مع التذكرة وبطارية الهاتف الخليوي، فقرر ركوب قطار آخر بدون حجز تذكرة متفاجئًا أنه لن يتجه إلى قرطبة، على الرغم من أن موظفي القطار التقطوه ودعوه للهبوط من القطار السريع.

تُظهر الكاميرات الموجودة في محطة سانتا لاعب كرة القدم المفقود وهو يخرج، وهي آخر الصور المتوفرة حتى الآن.

وأوضح فرنانديز أن والدي الشاب تقدما بشكوى إلى مركز شرطة إشبيلية، حيث تم تفعيل تحقيق يركز الآن على تحديد مكان الشهود ومشاهدة الكاميرات المحيطة للحصول على صور جديدة. ومن ثم تسعى السلطات المختصة لمعرفة مسار اللاعب المفقود ومكان وجوده.