"لم يستطع التأقلم" .. بدء التحرك لانتقال آلان سانت ماكسيمين من الأهلي إلى هذا الفريق!

ماكسيمين قد يرحل عن الأهلي بعد موسم واحد فقط..

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بات النجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، مرشحًا قويًا للرحيل، خلال الميركاتو الصيفي القادم.

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ماكسيمين البالغ من العمر 27 سنة، انضم إلى الأهلي في صيف 2023، قادمًا من نيوكاسل يونايتد الإنجليزي؛ حيث سجل 4 أهداف وصنع 10 آخرين، خلال 30 مباراة رسمية في مختلف المسابقات.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "Takvim"، مساء اليوم الخميس، بدء إدارة نادي فنربخشه التركي، التحرك للتعاقد مع ماكسيمين، من الفريق الأهلاوي.

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الصحيفة التركية الشهيرة كشفت عن أن مسؤولي فنربخشه، يروا بأن الجناح الفرنسي، سيقدم الإضافة الفورية للفريق؛ نظرًا لقدراته الفنية الكبيرة وخبرته في الملاعب.

وأكدت على أن النجم الفرنسي لم يستطع التأقلم مع الأجواء في المملكة العربية السعودية؛ وهو ما أثر على مستواه مع الأهلي، خلال الموسم الرياضي الحالي.

وسيعتمد النادي التركي على صعوبة تأقلم آلان ماكسيمين مع العيش في السعودية، من أجل حسم الصفقة، على الرغم من وجود عقبة كبيرة؛ وهي راتب اللاعب الضخم.

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