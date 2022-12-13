لم يحدث منذ 1966 .. إنجاز فريد لميسي بعد سطوعه أمام كرواتيا!

النجم الأرجنتيني مستمر في كسر الأرقام القياسية

يواصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سطوعه في كأس العالم قطر 2022، بعد النجاح في قيادة منتخب بلاده إلى نهائي البطولة.

ميسي سجل الهدف الأول للأرجنتين في شباك كرواتيا بنصف النهائي، وصنع الهدف الثالث لزميله جوليان ألفاريز، بالمواجهة التي انتهت لصالح منتخب التانجو بثلاثية نظيفة.

ويعتبر بذلك النجم المخضرم هو أول لاعب في تاريخ المونديال يسجل ويصنع في 4 مباريات مختلفة بالمسابقة منذ عام 1966.

وسبق أن قام ميسي بنفس الشيء أمام صربيا في مونديال ألمانيا 2006، وكرر الأمر 3 مرات بالنسخة الحالية أمام كرواتيا والمكسيك وهولندا.

ويضاف هذا الإنجاز إلى نجاحه في اجتيار رقم جابرييل باتيستوتا ليصبح الهداف التاريخي للأرجنتين في كأس العالم بـ11 هدفًا.

وبعد الفوز على كرواتيا تنتظر الأرجنتين الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا، لخوض المباراة النهائية للمونديال يوم الأحد القادم.