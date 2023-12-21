"لم يحترمني أحد" .. تصريحات نارية من السومة بعد استبعاده من كأس آسيا

نجم الأهلي السابق يخرج بتصريحات قوية بعد استبعاده من قائمة منتخب سوريا

عبر النجم عمر السومة مهاجم العربي القطري، عن غضبه الشديد بسبب استبعاده من قائمة منتخب بلاده سوريا، التي ستشارك في منافسات كأس آسيا 2023.

وقال السومة خلال تصريحات عبر قنوات "الكاس" القطرية: "مستغرب من القرار ولم يتحدث معي أي شخص، ولا يوجد سبب لاستبعادي إلا أنه فني وأنا أحترمه بكل تأكيد".

وأوضح: "لا توجد مشاكل بيني وبين المدرب، وفي مباراة اليابان اتفق معي المدرب على أنني سألعب لمدة شوط واحد، ولم يحدث مشكلة، ولكن بعد نهاية الشوط الأول لم أجلس على المقاعد، لأنني تأخرت بسبب الصلاة والاستشفاء، وأكملت المباراة عند الرابطة، ولا يوجد مشكلة بالنسبة لي".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

نجم الأهلي السابق أضاف: "أنا حزنت لأنني ملتزم منذ سنة كاملة ولم أغيب عن المنتخب إلا لمرة واحدة وكانت لسبب، وأعلنها اعتزلت اللعب الدولي بسبب عدم التقدير والاحترام وهذا ما حدث أيضًا مع فراس الخطيب قبلي".

واختتم السومة تصريحاته قائلًا: "كنت أتمنى أن يتواصل معي أحد في المنتخب، وألا أتعرض للصدمة مثلي مثل الجمهور، حتى لأنني قائد الفريق".