"لم يحاول حتى" .. سكالوني يكشف سبب غياب ميسي أمام بوليفيا

سكالوني يؤكد الشكوك حول ليونيل ميسي.

كشف ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، عن سبب غياب ليونيل ميسي عن مباراة بوليفيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتمكن منتخب التانجو من تحقيق الفوز أمام بوليفيا بثلاثية نظيفة بدون ميسي في الجولة الثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم ليأتي في المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بالتساوي مع البرازيل متصدر جدول الترتيب.

وقال سكالوني في تصريحات عقب المباراة: "ميسي لم يكن متاحًا للعب، حاول التعافي أمس لكنه لم يشعر بالرحة، لذلك كان علينا أن لا نخاطر".

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واختتم: "أردنا منه أن يحاول بالأمس في التدريبات، لكنه لم يحاول حتى بسبب عدم شعوره بالراحة".

الجدير بالذكر أن ميسي كان قد طلب استبداله خلال مباراة الأرجنتين والإكوادور في الجولة الأولى من التصفيات بعد أن سجل هدف الفوز في الدقيقة 78 من عمر المباراة من ركلة حرة، مؤكدًا شعوره بالإرهاق قليلًا.