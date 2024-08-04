لم يجد مارك كوكوريلا فعاقب زملائه .. إيرلينج هالاند يلتهم تشيلسي بهاتريك وديًا

هالاند يقود السيتي لانتصار عريض على تشيلسي

قاد النجم النرويجي إيرلينج هالاند فريقه مانشستر سيتي، لتحقيق انتصارًا كبيرًا على تشيلسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت فجر اليوم الأحد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأرسل هالاند إنذارًا لجميع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز مبكرًا، بأنه مستعد لهز شباكهم مجددًا، بعد ظهوره بشكل قوي ضد تشيلسي وديًا.

وبدا إيرلينج هالاند وكأنه لم يجد النجم الإسباني مارك كوكوريلا الذي استهزئ به بعد تتويجه بيورو 2024 رفقة منتخب إسبانيا، ليقوم بمعاقبة زملائه بدلًا منه بتسجيل 3 أهداف "هاتريك".

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هالاند سجل هدفين في أول 5 دقائق فقط، الأول كان في الدقيقة 4 عن طريق ركلة جزاء سددها على يسار روبرت سانشيز حارس تشيلسي في المرمى.

والهدف الثاني جاء بالدقيقة 5 من عمر المباراة، بعد خطأ فادح من موسيس كاسيدو الذي مرر الكرة إلى ليفي كولويل بطريقة خاطئة، ليتم افتكاك الكرة ومن ثم تمريرها إلى هالاند الذي سددها في المرمى.

والهدف الثالث جاء بالدقيقة 56 من عمر المباراة، بعد تمريرة كارثية من جانب كيران ديوسبري هال، ليقطعها نجوم مانشستر سيتي ثم تصل إلى هالاند الذي اخترق منطقة الجزاء ليسدد الكرة في المرمى.

وفرض هالاند نفسه ليكون هو أفضل لاعب في المباراة والأعلى تقييمًا بـ9.8 من جانب "سوفا سكور"، حيث سدد الكرة 4 مرات منها 3 على المرمى وواحدة خارجه، وحصل على ركلة جزاء، ولمس الكرة 24 مرة، ودقة تمريراته هي 85%.