لم يجد الراحة في السعودية .. كريستيانو رونالدو يعيش أيامًا صعبة في النصر!

يعيش رونالدو أيامًا عصيبة داخل وخارج الملعب..

shahid

يمر البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي بمرحلة سيئة على كافة الأصعدة منذ عقدًا تاريخيًا لمدة عامين مع "العالمي" في ديسمبر 2022.

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النجم البرتغالي، ومهما كان سبب تأثر حالته الذهنية، فهو لا يشعر بالراحة، سواء من زملائه في الفريق أو مع جماهير النصر.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أشارت إلى أن أوضح دليل على أن رونالدو ليس مرتاحًا في النصر هو المشادات المستمرة التي يدخل فيها مع الجميع، سواء توبيخه لنفسه، أو حديثه مع الحكام أو مدرب ولاعبي وجماهير فريقه، وجماهير الفرق المنافسة.

وخلال شهري مارس وأبريل، دخل رونالدو في أكثر من مشادة بدأت عندما انفجر البرتغالي خلال مباراة "الكلاسيكو" ضد الاتحاد عندما سجل رومارينيو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 80، وبعد المباراة قام رونالدو بركل زجاجة مياه بغضب شديد، ومنذ ذلك الوقت توالت الأزمات.

وتفاقمت الأمور أكثر عندما هتفت جماهير النصر "ميسي، ميسي" في وجه رونالدو بعد هزيمة الفريق أمام الهلال، لتخرج مطالب بترحيل "صاروخ ماديرا" من السعودية.

وبين حديث عن سوء علاقته مع شريكته جورجينا رودريجيز، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ مع النصر، فإن رونالدو لا يعيش أفضل أيامه، داخل وخارج الملعب.

Shahid