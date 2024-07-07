لم يتوقف الأمر عند لؤي ناظر .. رجل جديد يرحل عن الاتحاد!

أزمة كبيرة تعصف بالنادي الغربي في السعودية

يبدو أن الأزمة التي تضرب الاتحاد في الساعات الأخيرة حقيقية وجدية، وليست مجرد زوبعة في فنجان، إذ لم يتوقف الأمر عند استقالة الرئيس لؤي ناظر بل امتدت لتشمل رجلًا آخر.

ناظر كان قد عاد لرئاسة النادي الجداوي خلفًا لأنمار الحائلي، إذ فاز بالمقعد بالتزكية، ليقود المؤسسة غير الربحية للنادي لموسم واحد، لكن الأخبار تتحدث عن تقدمه باستقالته بعد خلافات مع المسؤولين في وزارة الرياضة حول ملف التعاقدات والمشكلة التي حدثت مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما برفضه تعاقد النادي مع ستيفانو بيولي وتفضيله مواطنه كريستوف جالتييه.

صحيفة المدينة السعودية أوضحة أن عبد الله السالم، نائب رئيس الاتحاد، تقدم باستقالته كذلك من منصبه ولن يكون جزءًا من الإدارة الجديدة في النادي.

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صحيفة الشرق الأوسط كانت قد أكدت تقدم ناظر باستقالته لوزارة الرياضة، مشيرة إلى أن الوزارة لم تقبل، حتى يتم التأكيد من قِبل مجلس إدارة النادي، على مضمون الاستقالة، وهل هي جماعية أم فردية، حيث تخص الرئيس بمفرده؟

يُشار إلى أنه لم يتم التأكيد من أي جهة رسمية على استقالة الرئيس أو نائبه، لكن المصادر الصحفية تؤكد تقدم الرجلين بها بالفعل مع حديث البعض عن محاولات لإيجاد حلول تُنهي تلك الأزمة.