لم يتم التخلص من لونجليه لصالح النصر؟ برشلونة يفكر في الغدر بمدافع آخر!

النادي الكتالوني يسعى لتقليص فاتورته لأقصى حد ممكن

بعد أن فشلت صفقة انضمام الدولي الفرنسي كليمون لونجليه إلى النصر السعودي وتخليص برشلونة من أحد أهم اللاعبين الموضوعين على قوائم رحيله بسبب انضمام إيمريك لابورت إلى "العالمي".. هناك مدافع جديد مهدد بالرحيل عن النادي الكتالوني.

صحيفة "سبورت" المقربة من النادي الكتالوني، أفادت بأن مدافع البلوجرانا إريك جارسيا مستهدف من قبل جار برشلونة في المدينة، جيرونا، الذي يطمح لوصول اللاعب إلى ملعب مونتليفي.

جارسيا فشل في دخول التشكيلة الأساسية هذا الموسم إلى الآن مع برشلونة، مكتفيًا بـ 11 دقيقة كبديل في آخر مباريات البلوجرانا أمام قادش على ملعب مونتجويك.

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ترتيب جارسيا المتأخر في خيارات تشافي رغم استطاعته اللعب في قلب الدفاع ووسط الملعب، وعدم رحيل لونجليه، قد يجعل جارسيا المستهدف القادم بالرحيل عن النادي الكتالوني الساعي بدوره إلى توفير هامش مادي سواء من الرواتب أو من مبيعات اللاعبين للفكاك من الحالة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها النادي.