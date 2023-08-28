لم يتمالك أعصابه بعد طرده .. تصرف مخجل من فيرجيل فان دايك مع حكم مباراة نيوكاسل

النجم الهولندي ترك أعصابه تتحكم فيه بعد طرده أمام نيوكاسل..

لم يكن الهولندي فيرجيل فان دايك قائد نادي ليفربول راضيًا عن قرار الحكم جون بروكس بمنحه بطاقة حمراء خلال مباراة "الريدز" أمام نيوكاسل يونايتد على ملعب "سانت جيمس بارك" في قمة الجولة الثالثة لموسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

الهولندي تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل على السويدي أليكساندر إيساك مهاجم نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 28 من زمن المباراة التي انتهت بفوز درامي للريدز بنتيجة 2-1 بفضل ثنائية داروين نونيز.

صحيفة "ميرور" الإنجليزية كشفت أن كاميرات التلفزيون رصدت صيحات استفزازية من فان دايك بحق جون بروكس بعد حصوله على البطاقة الحمراء.

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اللاعب الدولي الهولندي شوهد وهو يخبر بروكس أن قرار منحه البطاقة الحمراء كان "مزحة سخيفة"، قبل أن يكمل سخطه بالاحتجاج إلى الحكم الرابع كريج باوسون، قبل أن يتدخل يورجن كلوب مدرب ليفربول ويجبر فان دايك على العودة إلى غرفة تبديل الملابس.

ويبدو أن فان دايك ترك مشاعره تتحكم فيه، على الرغم من حقيقة أنه هادئ الأعصاب دائمًا، وليس من المعروف بعد ما إذا كان بروكس قد كتب في تقريره تلك الواقعة مع الهولندي، والتي من الممكن أن تزيد من مدة غيابه عن ليفربول.