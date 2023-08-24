لم يتعلم الدرس .. ريال مدريد يتلقى طعنة غدر جديدة من كيليان مبابي!

عكس سير الأحداث .. مبابي قد يُفاجئ ريال مدريد مجددًا

لن يتوقف الحديث عن مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد بعد نهاية مشواره داخل حديقة الأمراء.

وبحسب ما نشرته شبكة "سكاي سبورتس" فإن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا يُجري مفاوضات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ولن يرحل مجانًا إلى ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

ومن المُقرر أن ينتهي عقد نجم منتخب فرنسا مع باريس بنهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لموسم إضافي وهذا ما رفضه مبابي لكن يبدو أن المشهد تغير مؤخرًا.

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وتشمل خيارات مبابي التوقيع على خيار تمديد العقد لمدة عام واحد حتى عام 2025 أو عقد جديد لمدة أطول.

ومن جانب آخر، أكد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد أن سوق الانتقالات الخاص بريال مدريد قد انتهى بنسبة 100% ولن يكون هناك أي تعاقدات جديدة، لينهي الجدل حول إمكانية قدوم مبابي إلى سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

الجدير بالذكر أن مبابي كان قد أخبر النادي برغبته في الرحيل مجانًا بالموسم المقبل، ليتم استبعاده من قبل لويس إنريكي مدرب باريس عن الجولة التحضيرية للفريق.