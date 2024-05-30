"لم يتصل بي" .. مدرب الجزائر يكشف عن السبب استبعاد رياض محرز

تعرف على السبب وراء استبعاد نجم الأهلي من قائمة الخضر

كشف فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر، عن السبب الذي دفعه لعدم استدعاء النجم رياض محرز لاعب الأهلي، لقائمة الخضر للمشاركة بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وأعلن بيتكوفيتش عن قائمة محاربي الصحراء، التي خلت من رياض محرز، على الرغم من تألقه الفترة الأخيرة مع الأهلي في دوري روشن السعودي.

وقال فلاديمير خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي للإعلان عن قائمة الخضر: "من الواضح أن محرز موضوع مهم، لقد قرأت في الصحافة أن استبعاده يشغل الجميع".

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وأضاف مدرب الخضر: "أتذكر أنني تحدثت مع محرز في شهر مارس الماضي، وطلب مني عدم استدعائه، وكان الاتفاق أنه سيتصل بي عندما يُريد العودة".

واختتم فلاديمير تصريحاته قائلًا: "لم أتلق أي اتصال من رياض محرز، وهذا يعني أنه لا يزال غير جاهز للمشاركة مع المنتخب الجزائري".