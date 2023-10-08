لم يتأقلم بعد مع الأهلي! .. رياض محرز يجدد شكواه من الأوضاع في جدة

وسط حديثه عن سعادته بالفوز أمام الاتحاد في ديربي جدة، لم يغفل رياض محرز عن تكرار شكواه

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شهران مرا من انطلاق دوري روشن السعودي ولا يزال الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي، يعاني من الشكوى نفسها، التي كشف عنها منذ الجولة الثانية.

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محارب الصحراء قاد الراقي للفوز أول أمس الجمعة بأول ديربي جدة يخوضه أمام الاتحاد بهدف نظيف، سجله زميله فرانك كيسييه، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن.

وعقب المباراة، ورغم سعادة محرز بالفوز إلا أنه لم ينس الحديث عن معاناته مع الأجواء في مدينة جدة في ظل الرطوبة العالية وارتفاع الحرارة.

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وقال الجزائري خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد": "أنا سعيد جدًا، لعبنا مباراة جيدة جدًا بالتأكيد، وهكذا يجب أن نكون إن أردنا الفوز في المباريات، فقد قدمنا كل ما لدينا من أجل جماهيرنا وأنفسنا وأهالينا، وهذا أمر مهم".

وأضاف: "الأجواء الرطبة والحرارة العالية، إنه أمر صعب، لكننا لعبنا مباراة جيدة وأنا فخور بالفريق، خاصةً في الشوط الأول، الشوط الثاني تراجعنا قليلًا وسنحت للاتحاد بعض الفرص، لكن مع ذلك لعبنا وحافظنا على الكرة، كانت مباراة جيدة، هذه هي اللعبة يا صديقي، في بعض الأحيان يكون الخصم جيدًا، ويتحتم عليك أن تنخفض قليلًا، هذه هي اللعبة".

حديث محرز عن الرطوبة العالية ومعاناته معها كشف عنه لأول مرة عقب مواجهة الخليج في الجولة الثانية، والتي حقق خلالها الراقي الفوز بثلاثية مقابل هدف وحيد، لكن صاحب الـ32 عامًا لم يعتد جسده حتى الآن رغم مرور الجولات على الأجواء في السعودية.

لكن رغم هذا نجح رياض في إحراز ثلاثة أهداف وصناعة أربعة آخرين خلال تسع مباريات شارك بها حتى الآن بقميص الأهلي.

يشار إلى أن الفوز في ديربي جدة رفع رصيد الراقي للنقطة 19 في المركز الخامس في جدول الترتيب، خلف الاتحاد؛ صاحب المركز الرابع، بنفس الرصيد من النقاط، لكن الأخير يتفوق في الأهداف.

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