"لم نتعاقد معه من أجل الصلاة والحجامة" .. البلوي يهاجم بنزيما ويكشف خطة تدمير الاتحاد

الاتحاد ينهار بعد إنجازات الموسم الرياضي الماضي..

فتح حامد البلوي، المدير التنفيذي السابق لفريق الكرة بنادي الاتحاد السعودي، "النار" على المهاجم الفرنسي كريم بنزيما؛ بعد توديع العميد، مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الاتحاد ودع دوري أبطال آسيا 2023-2024، من دور ربع النهائي؛ بعد الخسارة بأربعة أهداف مقابل لا شيء أمام الهلال السعودي، في نتيجة مباراتي الذهاب والإياب.

البلوي قال في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "نحن تعاقدنا مع كريم بنزيما؛ من أجل هذه المباريات الكبيرة، وليس لأي شيء آخر".

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وأضاف: "أعرف أن بنزيما أحد عناصر المشروع الرياضي السعودي؛ ولكن من غير المقبول أن تنتشر صوره وهو يصلي ويضع الحجامة، ثم يغيب عن مباريات الاتحاد المهمة".

وكشف حامد البلوي، عن خطة تدمير العميد الاتحادي؛ التي بدأت بصفقات صيفية سيئة، ثم إقالة مدربه الذي توج معه بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الموسم الرياضي الماضي، ثم تغيير طبيبه الناجح.

وأشار البلوي، إلى أن الاتحاد الذي لم يصاب منه سوى لاعب أو اثنين فقط، في الموسم الماضي، غيّر طبيبه وتعاقد مع آخر؛ فأصبح اللاعب الذي يصاب معه عضليًا، لا يعود حتى نهاية الموسم.