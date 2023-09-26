لم تكن مجرد صور في التدريب .. ميلان يناقش جديًا عودة زلاتان إبراهيموفيتش!

ميلان يريد الاستفادة القصوى من خبرات إبراهيموفيتش..

يناقش نادي ميلان الإيطالي في الأيام القليلة الماضية فكرة عودة النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى النادي في الفترة المقبلة.

النجم البالغ من العمر 41 عامًا قرر الاعتزال بنهاية الموسم الماضي، بعدما نالت منه الإصابات ولم يتمكن من استعادة عافيته، ليسدل الستار على مسيرته الرائعة في كرة القدم.

إبراهيموفيتش ظهر في تدريبات ميلان مؤخرًا، وتحديدًا قبل مواجهة الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ليكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي عن وجود محادثات بالفعل بين أسطورة السويد وجاري كاردينال مالك ميلان بشأن عودة محتملة للفريق.

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ويبدو ميلان حريصًا على استعادة إبراهيموفيتش في دور إداري أو تدريبي لم يتم الكشف عنه، من أجل الاستفادة من تجربته وشخصيته الفريدة، بصفته لاعبًا يعرف كل شيء عن التعامل مع الضغوط وقدراته على رأب الصدع في غرفة ملابس "الروسونيري".

كانت هناك اقتراحات بأنه - بعد رحيل أسطورة النادي باولو مالديني خلال الصيف الماضي - يمكن أن يتسلم إبراهيموفيتش دورًا كمدير للنادي، مما يسمح له بالعمل إلى جانب المدير الفني ستيفانو بيولي.

وحسب التقرير، فإن إبراهيموفيتش لن يتسرع في اتخاذ قراره، لأنه يبحث عن وضوح أكبر حول هيكل النادي وما الذي ينطوي عليه دوره الجديد، ومن المرجح أن يتم التخطيط لمزيد من الاجتماعات في شهري نوفمبر أو ديسمبر.