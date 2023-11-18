لم تعد تناسبه؟ رد غير متوقع من سباليتي بعد إهدار جورجينيو لركلة جزاء جديدة!

هجوم عنيف يتعرض له لاعب الوسط المخضرم

خرج لوتشيانو سباليتي المدير الفني للمنتخب الإيطالي بإجابة غير متوقعة، بعد إهدار جورجينيو ركلة الجزاء الرابعة له على التوالي.

جورجينيو فشل في التسجيل من ركلة ترجيحية في نهائي يورو 2020 ضد إنجلترا، وأهدر كذلك ركلتين في مباراتين مختلفتين من تصفيات كأس العالم 2022 امام سويسرا، ولو سجل واحدة فقط منهما كانت تأهلت إيطاليا للمونديال.

وبعد إهداره ركلة جديدة أمام مقدونيا الشمالية بتصفيات يورو 2024، قال سباليتي:"جورجينيو قدم مباراة رائعة للغاية الليلة، لقد أخبرته أنه سينفذ ركلة الجزاء القادمة وقد وافق".

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ويأتي ذلك في ظل الانتقادات العنيفة التي تعرض لها اللاعب، وكان أبرزها من بيبي بيرجومي لاعب إيطاليا السابق المتوج بمونديال 1982، والذي طالب جورجينيو بالتوقف عن تسديد ركلات الجزاء لأنها لم تعد مناسبة له.

جدير بالذكر أن إيطاليا فازت على مقدونيا الشمالية بنتيجة 5/2 رغم إهدار جورجينيو لركلة جزاء، وتستعد لمواجهة أوكرانيا يوم الإثنين القادم.