"لم تحدث من قبل في كرة القدم" .. حكم الراية يضرب روبرتسون بالمرفق والتحقيقات تبدأ!

النجم الاسكتلندي يتعرض لموقف في غاية الغرابة!

شهدت مباراة ليفربول وآرسنال ضمن لقاءات الجولة الـ 30 من الدوري الإنجليزي حادثًا نادرًا للغاية قد يكون لم يحدث في كرة القدم من قبل.

جاء هذا عقب أن أطلق الحكم صافرة النهاية، وتوجه اللاعب الأسكتلندي أندرو روبرتسون إلى حامل الراية قسطنطين هاتزيداكيس ليتحدث معه.

ودون أن يلتفت له حامل الراية من الأساس قام هاتزيداكيس بتوجيه لكمة عن طريق المرفق لظهير فريق ليفربول وتركه في حالة صدمة وغادر نطاق الواقعة.

اللقطة تسببت في الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى أن كلينتون موريسون لاعب كريستال بالاس السابق ومحلل شبكة "سكاي" الحالي قال عقب اللقاء: "لم يحدث ذلك من قبل في كرة القدم، لا يمكنك أن تتصرف بذلك الشكل".

في الوقت بدأت رابطة الحكام التحقيق في الواقعة بشكل فوري بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورت"، عقب المباراة.

جدير بالذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق بعد تقدم آرسنال بهدفين نظيفين في أول نصف ساعة من عمر اللقاء.