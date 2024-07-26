"لم تتوقع ذلك يا رومانو" .. ريال بيتيس ينشر صورة صلاح بقميصه!

حساب ريال بيتيس يشعل وسائل التواصل!

أشعل الحساب الرسمي لريال بيتيس وسائل التواصل الاجتماعية بنشر صورة لنجم ليفربول محمد صلاح وزميله كوستاس تسيميكاس بقميص النادي الأندلسي.

ومن المقرر أن يلتقي بيتيس مع ليفربول في السابع والعشرين من الشهر الجاري ودياً ضمن الجولة التحضيرية للناديين للموسم الجديد بالولايات المتحدة الأمريكية.

الحساب الرسمي لبيتيس باللغة الإنجليزية استغل تواجد أدريان المنضم مؤخراً من ليفربول لصفوف النادي الإسباني للمزاح مع لاعبي فريقه السابق، وبالتحديد الثنائي صلاح وتسيميكاس.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الحساب صورة تجمع أدريان مع النجم المصري وهو يحمل قميص بيتيس وعليه اسمه وعلق: "ما هذا ال***"، بينما نشر فيديو للحارس المخضرم مع الظهير اليوناني وعلق: "لم تتوقع حدوث ذلك يا رومانو"، في إشارة إلى فابريزيو رومانو، خبير الانتقالات الإيطالي الشهير.

المشكلة أن التغريدتين تسببتا في حالة تعجب من جماهير الناديين، وخصوصاً الخاصة بتسيميكاس بسبب طريقة عرضها، إذ اعتقد الجميع أن اليوناني انتقل بالفعل لصفوف بيتيس وترك ليفربول وذلك الإعلان الرسمي.