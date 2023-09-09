لم ألمس أي امرأة طوال حياتي .. أنتوني يرد على اتهامات صديقته السابقة!

علق كذلك على إمكانية فسخ عقده مع مانشستر يونايتد

خرج أنتوني جناح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، للرد على كافة الاتهامات الموجهة له بالاعتداء الجسدي على صديقته السابقة جابرييلا كافالين.

عارضة الأزياء الشهيرة اتهمت أنتوني بضربها على رأسها ومحاولة دفعها من سيارة متحركة أثناء حملها، ليخرج لاعب يونايتد لنفي كل هذه المزاعم مع شبكة "SBT" البرازيلية.

وقال صاحب الـ23 سنة:"إنه شيء لا يخطر على بالي أبدًا، أعرف الحقيقة وسوف تظهر كثيرًا، هناك الكثيرين يحاولون ذبحي ولكن النادي يقوم بالتحقيق للبحث عن الحقيقة وأنا متأكد أن كل هذه المزاعم خاطئة بنسبة 100%".

وأضاف:"لدي أم وأخت ولا أريد أن يحدث لها هذا الأمر، أنا متأكد بنسبة 100% لأنني لم ألمس امرأة قط ولدي الدليل على عدم ارتكابي أي عنف جسدي".

وعن الواقعة بالتفصيل:"لم ألمسها في أي وقت من الأوقات، كانت في الفندق وأرسلت لي رسالة نصية، ذهبت لها وتناولنا الغداء، أخبرتها أنني بحاجة للذهاب لأن لدي التزاماتي وانزعجت".

وواصل حديثه:"حدث بيننا خلافًا في هذه اللحظة، حاولت المغادرة ولم تسمح لي ثم كسرت الأطباق وبعض الزجاج، ألقتها على الأرض ورمتها في اتجاهي، احتضنتها فقط ولم أضربها بالرأس".

وعن تهديده برميها من السيارة:"مزاجها تغير مرة أخرى عندما كنا داخل السيارة وبدأت تصفني بالقمامة، ولكني كنت هادئًا ولم أحملها أبدًا".

وفي نهاية حديثه أكد اللاعب الذي تم استبعاده من تشكيل منتخب البرازيل في فترة التوقف الدولي الحالي، أنه لا يخشى من إمكانية فسخ عقده مع مانشستر يونايتد لثقته في البراءة.