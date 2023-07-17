“لم أكن نفسي في العام الماضي وهذا موقفي من الدوري السعودي” .. سون يرد على أخبار الانتقالات!

سون كان حاسمًا.

رد اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونج مين بشكل قاطع وحاسم عن التقارير التي تحدثت عن انتقاله إلى دوري روشن السعودي في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها في المؤتمر الصحفي الخاص بجولة فريقه في أستراليا، وأكد خلالها أنه لم يكن في أفضل أحواله خلال الموسم الماضي.

وقال سون عن نفسه: "في الموسم الأخير عانيت كثيرًا على المستوى البدني، وأحتاج لأن أثبت أنني سون الذي يعرفه الجميع".

وعن دوري روشن السعودي قال: "لو أردت الذهاب إلى هناك لم أكن لأظهر هنا في المؤتمر، أنا أحب لعب كرة القدم، وبكل وضوح الأموال هامة بالطبع الأمر مثير للإثارة لكن يبقى حلمي هو اللعب في الدوري الإنجليزي، وأنا أتطلع للموسم المقبل".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية سابقة كانت قد أكدت أن سون هو أحد أهداف فريق الاتحاد بطل دوري روشن السعودي في سوق الانتقالات الصيفية.