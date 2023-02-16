"لم أكن الوحيد بين رؤساء برشلونة".. بارتوميو يكشف تفاصيل اتهامات رشوة الحكام

النادي الكتالوني طيلة القرن الحالي كان يبرم هذه التعاقدات

يعتبر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة بين عامي 2015 و 2020 أن الضجة التي حدثت بعد أن كشفت شبكة "كادينا سير" عن دفع نادي برشلونة لشركة مملوكة لنائب رئيس لجنة الحكام سابقًا في إطار الشركة الخاصة التي كان يملكها.

أشار بارتوميو، في تصريحات لموقع "لا فانجوارديا"، إلى أن العلاقة بين شركة DASNIL 95 وبرشلونة بدأت قبل فترة طويلة من توليه الرئاسة، وتحديداً في عهد لويس نونييز، واستمرت في الولاية الأولى للرئيس الحالي جوان لابورتا ثم ساندرو روسيل ثم فترة بارتوميو نفسه حتى توقفت في 2018.

ينفي بارتوميو أن الخدمات التي قدمتها شركة إنريكيز نيحريرا كان لها علاقة بمحاولة التأثير على التحكيم قائلًا: "من الخطأ تمامًا ومن السخف الاعتقاد بأننا اشترينا أي حكم، وليس هناك ما نخفيه، لقد تمت المدفوعات تمت مقابل تقارير تحكيمية في عالم كرة القدم".

وأردف: "إذا كنا قد أثرنا على الحكام، لما خسرنا العديد من البطولات أبرزها تلك البطولة أمام أتلتيكو مدريد في نفس التوقيت".

كما أقر بارتوميو بأن الشخص الذي أعد التقارير المذكورة أعلاه، في هيئة فيديوهات كان دائمًا خافيير إنريكيز نجل نائب رئيس لجنة التحكيم السابق، واصفًا إياه بالشخصية "المحترفة" من الناحيتين القانونية والأخلاقية.