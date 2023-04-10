“لم أقل له شيئًا” .. ماتيراتزي يكشف كواليس نطحة زيدان في كأس العالم!

ماتيراتزي يكشف كواليس جديدة في استفزازه لزيدان!

لا تزال نطحة زين الدين زيدان نجم منتخب فرنسا، لماركو ماتيراتزي في نهائي كأس العالم 2006، بين فرنسا وإيطاليا، لقطة أيقونية في عالم كرة القدم.

وتحدث ماتيراتزي مؤخرًا عن كواليس استفزازه لأسطورة الكرة القدم الفرنسية، ونجاحه في ذلك، حيث قام زيدان بالتعدي على الإيطالي بضربة بالرأس في صدره، لينال بطاقة حمراء مباشرة.

وبعد سنوات من الواقعة كشف زيدان خلال حوار مع إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية أن ماتيراتزي قام بإلقاء تعليق قبيح عن شقيقته ليلى.

حيث قال زيدان في تصريحات سابقة: "لقد استفزني بالحديث عن أختي ليلى، لست فخورًا بذلك لكنه جزء من مسيرتي المهنية في ذلك الوقت، كنت أكثر هشاشة لم يهين والدتي لكنه أهان أختي".

وأكد ماتيراتزي على كلام زيدان خلال حواره مع "Italian Football TV": "زيدان قال لي سأعيطك قميصي وقلت له لا، أنا أفضل أختك".

وأتم: "هذا لا يعد شيء بالنسبة لم يقوله لاعبو NBA (دوري كرة السلة الأمريكية)".