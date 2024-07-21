“لم أقصد التوحد”.. سامباولي يعتذر بسبب تصريحاته عن ديمبيلي!

تصريحات سامباولي أثارت الجدل...

اعتذر خورخي سامباولي، المدير الفني الأسبق للمنتخب الأرجنتيني، عن تصريحاته الأخيرة ضد عثمان ديمبيلي، والمنتخب الفرنسي بسبب الأداء في بطولة اليورو الأخيرة.

وكان سامباولي، قد خرج في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، هاجم فيها عثمان ديمبيلي، بسبب مستواه في بطولة اليورو، ووصفه بأنه كمن لديه توحد في الملعب.

وسارع المدرب الأرجنتيني، بالاعتذار وتوضيح تصريحاته بشكل أكبر، وكتب في يومياته عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام": "لم يكن في نيتي مطلقًا الإشارة إلى مرض التوحد".

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وتابع: "اعتذر للجميع، أردت فقط الحديث عن أسلوب اللعب الفردي، الآن وأكثر من أي وقت مضى يجب أن نكون حذرين مع الكلمات التي نستخدمها".

وكان المنتخب الفرنسي، قد ودع بطولة يورو 2024، من نصف النهائي أمام إسبانيا، بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف، ولكن الديوك لم يقدموا الأداء المنتظر منهم في البطولة، وسط انتقادات واسعة.