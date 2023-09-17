"لم أقصدها" .. فيران توريس يعلق على إنهاء لعنة ميسي في برشلونة!

إنهاء مثالي لعقدة برشلونة.

أبدى فيران توريس، لاعب برشلونة، سعادته بعد تسجيله هدفًا من ركلة حرة في شباك ريال بيتيس بالدوري الإسباني، في اللقاء الذي انتهى لصالح البرسا بخماسية نظيفة.

وأنهى لاعب مانشستر سيتي عقدة برشلونة، حيث لم ينجح الفريق الكتالوني في تسجيل هدفًا من ركلة حرة منذ أن سجل ليونيل ميسي في 2 مايو 2021 هدفًا في شباك فالنسيا.

وقال توريس في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لم أكن أعلم بهذه السلسلة السيئة، اكتشفت ذلك لاحقًا عندما أخبروني".

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وتابع: "كان من الممكن أن يكون أي شخص، نظرًا لأن لدينا الكثير يمتلكون تلك المهارة، لكنني سعيد بكوني أول من فعلها".

وواصل: "جاء كانسيلو تم فكرت في الأمر لاحقًا، أردت أن أحاول تسديدها أعلى الجدار، ولكن عندما تكون في هذا الحالة الرائعة في بعض الأحيان حتى إذا كنت لا ترغب في ذلك، فإنك ستُسجل الهدف".

واختتم مازحًا حول من سيُنفذ الركلة الحرة التالية قائلًا: "سنرى ماذا سيحدث، سيرغب روبرت ليفاندوفسكي في تسجيل الركلة الحرة التالية، لكن لدينا لاعبين آخرين يتمتعون بتلك المهارة أيضًا".