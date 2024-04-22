"لم أشاهد هذا في تاريخي وواثق من الريمونتادا".. جيسوس يقلق العين قبل كلاسيكو الهلال

ماذا قال جيسوس في المؤتمر الصحفي للهلال؟

أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الهلال، أن الفريق عازم على تحقيق العودة أمام العين الإماراتي، وواثق من عمل "ريمونتادا" مثيرة نحو التأهل إلى النهائي الآسيوي.

الهلال يسعى إلى تعويض خسارته على ملعب هزاع بن زايد، بنتيجة (2-4)، حيث يستضيف العين الإماراتي في مباراة الإياب على ملعب المملكة أرينا، في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال جيسوس، خلال المؤتمر الصحفي، إنه درس الحالات التي تعرض لها الهلال في لقاء الذهاب، مضيفًا أنه ولأول مرة في تاريخه، يتم احتساب 3 ركلات جزاء ضد فريقه، وأن العين فريق صعب؛ يدافع بشكل جيد، ويؤدي تحولات هجومية قوية.

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وأضاف "هذه المباراة الأولى لنا التي نخوضها في الغياب ونحن متأخرون في النتيجة، ولكني واثق من قلب الطاولة، إلا أنه يجب علينا أن نفكر في تقليص فارق الأهداف أولًا ثم الحصول على التأهل، وآمل أن تسير الأمور غدًا كما خططنا لها".

ومن جانبه، قال الصربي سيرجي سافيتش، لاعب وسط الهلال، إنه رأى في أعين زملائه، الرغبة في تحقيق الانتصار وانتزاع بطاقة التأهل للنهائي، مضيفًا أن الانتصارات المتتالية قد تكون قد زادت من ثقة اللاعبين بدرجة أفقدتهم التركيز في مباراة الذهاب، فضلًا عن تأجيل المباراة وعدم إقامة تدريبهم على ملعب اللقاء لظروف الأحوال الجوية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد قرر تأجيل مباراة الذهاب لمدة 24 ساعة، لتقام الأربعاء بدلًا من الثلاثاء المقبل، بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات.