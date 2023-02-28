"لم أشاهد أي تقارير عن التحكيم" .. سيسك فابريجاس يورط برشلونة أكثر في قضية نجريرا!

تصريحات صادمة من نجم برشلونة السابق عن حصول اللاعبين على محاضرات من الحكام..

فجر سيسك فابريجاس نجم برشلونة الإسباني السابق، ولاعب نادي كومو الإيطالي، مفاجأة من العيار الثقيل في قضية نجريرا، المتهم فيها "البلوجرانا" بتقديم مبلغ يتجاوز مليون يورو إلى خوسيه إنريكيز نجريرا نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

فابريجاس، الذي تخرج من أكاديمية برشلونة قبل الرحيل إلى آرسنال الإنجليزي، ثم العودة من جديد إلى النادي الكتالوني خلال الفترة بين 2011 و2014، وهي من ضمن الفترات التي دفع فيها برشلونة إلى نجريرا بداعي توجيه لاعب "البلوجرانا" لأفضل طريقة للتعامل مع حكام المباريات.

وقال فابريجاس في تصريحات لمحطة "كادينا سير" الإذاعية الإسبانية: "لم أسمع أبدًا أي شيء من هذا القبيل عندما كنت هناك، لكنني لا أعتقد أن اللاعبين يجب أن يشاركوا في الحديث عن الأمر، لأن هذا شيء أعلى بكثير منا".

وأضاف: "لا يمكنني إخباركم بالكثير، لأنني لا أعرف كيف تسير القصة، لكن بصفتي لاعب كرة قدم يمكنني أن أقول إنها كانت مفاجأة بالنسبة لي. لم أتلق أي تقرير حكم مطلقًا".

واختتم فابريجاس: "لكن يمكنني أن أقول إن الحكام حرمونا من لقب دوري ضد أتلتيكو مدريد، وألغوا هدفًا كان قانونيًا".

فابريجاس لم يفز أبدًا بلقب الدوري الإسباني مع برشلونة، وأشار في حديثه إلى التعادل مع أتلتيكو مدريد في الجولة الأخيرة من موسم 2013-14، والذي حرم "البلوجرانا" من اللقب، بعد إلغاء هدف سجله ميسي في الشوط الثاني بداعي التسلل.