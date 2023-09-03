"لم أستطع أن أفعلها مع زوجتي" .. ميكيل أرتيتا يستعين بعلاقته الخاصة لتشجيع كاي هافيرتس!

أرتيتا يكشف الطريقة التي يحاول بها تحفيز كاي هافيرتس بعد بدايته السيئة مع آرسنال..

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال عن الطريقة التي حفز بها كاي هافيرتس مهاجم الفريق بعد معاناته في بدايته مع الفريق، بتشبيه غريب عن زوجته.

آرسنال تمكن عصر الأحد من تحقيق فوز هام على حساب مانشستر يونايتد بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإمارات" بمدينة لندن، في قمة الجولة الرابعة لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإنجليزي.

ومع مواجهة هافيرتس لصعوبات حتى الآن في آرسنال منذ انضمامه قادمًا من جاره تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023، ومشاركته مع الفريق دون تسجيل أي هدف، فإن أرتيتا حاول دعم لاعبه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أرتيتا كشف عن حديثه مع هافيرتس، واستخدامه تشبيهًا غير تقليدي عن علاقته مع زوجته أثناء محاولته لتحفيز الألماني.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



وقال أرتيتا في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "قلت لهافيرتس: الأمور صعبة في البداية، عندما التقيت بزوجتي كان من الصعب في البداية أن أصل إلى قلبها، كان الأمر صعبًا، حاولت مراسلتها وواصلت محاولاتي، وفي النهاية، عندما قالت نعم، وأصبحنا معًا، كان الأمر جميلًا".

يذكر أن فوز آرسنال على مانشستر يونايتد رفع رصيد "الجانرز" إلى 10 نقاط يحتل بها المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق الأهداف عن توتنهام وليفربول ووست هام.