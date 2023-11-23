"لم أريد التخلي عن ذلك" .. نجم مانشستر سيتي يكشف عن سبب رفض العروض السعودية

تعرف على أسباب رفض نجم مانشستر سيتي العروض السعودية

SHAHID

كشف برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عن الأسباب التي دفعته لرفض العروض السعودية التي وصلته خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت هناك اهتمامًا من جانب نادي الهلال للتعاقد مع برناردو، ولكن لم تتم المفاوضات بنجاح، ليستمر اللاعب مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال برناردو خلال تصريحات عبر قناة "RTP" البرتغالية: "سأكذب إذا قلت أنني لم أفكر في العروض ذات الأموال الكبيرة المقدمة من المملكة العربية السعودية".

نجم السيتي أضاف: "ما أثار اهتمامي هو حرارة اللعب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والاستماع إلى ملعب الاتحاد وهو صاخب بعد التسجيل في مرمى ريال مدريد، أو عندما انتصرنا على إنتر الإيطالي في النهائي، لا أريد أن أتخلى عن ذلك".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وشارك سيلفا في تحقيق الثلاثية التاريخية الموسم الماضي رفقة مانشستر سيتي الإنجليزي، بتحقيقه الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا بجانب دوري أبطال أوروبا.

SHAHID