"لم أرد أن أفعل هذا بابني!" والد جوهرة بلجيكا يبرر رفض عرض برشلونة

النادي الكتالوني فقد صفقة مستقبلة هامة..

كان برشلونة قريبًا من إتمام صفقة المدافع البلجيكي جورثي موكيو، الذي تسابق عليه الكثير من عمالقة القارة الأوروبية، وانتهى به المطاف في أياكس أمستردام.

المدافع البالغ من العمر 16 عامًا، وصل بالفعل رفقة أبيه تييري موكيو إلى مدينة برشلونة الرياضية، أجرى اجتماعاته مع إدارة برشلونة الرياضية بقيادة ديكو، وكان ميالًا لحسم الصفقة.

لكن والد اللاعب قال في تصريحات لصحيفة "هيت بالانج فان ليمبورح" البلجيكية، إن لديه أسبابًا لعدم قبول عرض برشلونة.

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بينما يشير الكل إلى التفاصيل المادية، يتجه والده إلى أن الترتيبات الرياضية الخاصة بانتقال نجله إلى برشلونة لم تكن مرضية بالنسبة له.

رغم وعود ديكو بأن يحذو موكيو حذو لامين يامال وباو كوبارسي في الحصول على فرصة مع الفريق الأول لإثبات نفسه، كان سيناريو بيع ميكا فايي المدافع السنغالي المتوقع إلى بورتو البرتغالي أمرًا يؤرق تييري موكيو، وقال نصًا عن الأمر: "لم أرد أن أفعل هذا بابني!".