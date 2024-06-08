"لم أخرجه من فريقي أبدًا" .. تصريح مفاجئ من إندريك عن مزاملة كيليان مبابي في ريال مدريد!

تعرف على ما قاله إندريك بشأن مزاملة مبابي

علق البرازيلي إندريك مهاجم ريال مدريد، على مزاملة النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي انتقل إلى فريقه خلال الأيام الماضية بشكل رسمي.

وقال إندريك خلال حديثه مع شبكة "RTVE": "مبابي أفضل لاعب في لعبة فيفا، ولم أقم بإبعاده من فريقي أبدًا في (Ultimate Team)".

وأضاف مهاجم الريال الجديد: "مزاملة كيليان في فريق واحد بمثابة الحلم، والآن أصبح حقيقة، وأنا سعيد للغاية للعب بجانبه".

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وأعلن ريال مدريد يوم الإثنين الماضي عن التعاقد مع مبابي لمدة 5 سنوات قادمة، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المقرر أن يبدأ مشوار إندريك مع ريال مدريد بعد نهاية مشواره مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا التي ستقام من 20 يونيو حتى 14 يوليو المقبل.