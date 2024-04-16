"لم أتوقع كل ذلك".. بيلينجهام يكشف السر الحقيقي وراء انخفاض معدله التهديفي!

تطرق كذلك إلى معاناة تشواميني وفينيسيوس جونيور مع العنصرية

كشف جود بيلينجهام لاعب وسط ريال مدريد، عن رأيه في انخفاض معدله التهديفي مع الفريق الإسباني خلال النصف الثاني من الموسم.

بيلينجهام أبهر الجميع في النصف الأول من الموسم الحالي، بتسجيله 17 هدفًا في 22 مباراة، قبل أن ينخفض هذا المعدل بشكل ملحوظ، بإحرازه 3 أهداف فقط في 13 مباراة لعبها منذ بداية عام 2024.

النجم الشاب قال عن هذه الظاهرة في المؤتمر الصحفي لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا:"لقد بدأت بشكل جيد للغاية حتى شهر يناير، وما أثر علي قليلًا هو إصابتي في الكتف واللعب بعدم أريحية لفترة ما".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"في بداية الموسم كنت ألعب وأعرف ما يجب أن أفعله، ولكن في الأشهر القليلة الماضية تغير دوري قليلًا، يجب أن أعمل من أجل الفريق في مقابل التضحية ببعض الفعالية، ولكني لا أمانع الانتقادات وسأحاول التحسن".

وتابع:"سأشعر بالقلق فقط في حالة عدم فوز الفريق، لو استمرينا في الفوز سأظل هادئًا كما هو الحال الآن، لم أتوقع تسجيل الكثير من الأهداف في البداية، ولكن بعدما رأيت أنني أستطيع القيام بذلك سأحاول تكرار الأمر مرة أخرى".

وفي سياق متصل تطرق بيلينجهام إلى تعرض زميله أوريليان تشواميني للعنصرية من جماهير ريال مايوركا هذا الأسبوع في الدوري الإسباني، وهي الظاهرة التي تكررت أكثر من مرة مع زميل آخر له وهو فينيسيوس جونيور.

وواصل الددولي الإنجليزي حديثه:"لم أكن أعلم أن هذا حدث يوم السبت، الظاهرة أصبحت معتادة في المباريات خارج الأرض، يجب أن تتوقف، وعلى الأشخاص الموجود في السلطة أن يفعلوا المزيد، خاصة مع فينيسيوس الذي يتأثر كثيرًا في الملعب".

وعن مواجهة مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد:"هذه هي المباريات التي أريد أن ألعبها، لا أستطيع الانتظار حتى أكون في الملعب لمواجهتهم".

جدير بالذكر أن ريال يلعب غدًا، الأربعاء، ضد سيتي، بعد تعادله بنتيجة 3/3 في ذهاب دور الثمانية من دوري الأبطال على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث يحتاج للفوز بأي نتيجة على ملعب الاتحاد لبلوغ نصف النهائي.