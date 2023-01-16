"لم أتخيل في حياتي ميسي يرفع الأثقال".. بطل العالم يُذهل الجماهير!

مشهد غير مألوف لنجم الكرة الأرجنتينة

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان وهو يرفع الأثقال، حيث أذهل الجماهير بعد رؤية الفائز بسبع كرات ذهبية وهو يبذل جهد بدني كبير.

ميسي لا يزال يسعى لتحسين قدراته الجسدية وهو في سن 35 عامًا كما تُظهر اللقطات الأخيرة من تدريبات باريس سان جيرمان.

في مقطع تمت مشاركته على القنوات الإعلامية لباريس سان جيرمان، ظهر اللاعبين وهم يؤدون مجموعة من التمارين المختلفة، وكانت نقطة الحديث الرئيسية هي رفع ميسي ما يزيد عن حوالي 20 كيلو جرام تقريبًا، وظهر بطل العالم 2022 وكأنه يرفع أثقال لأول مرة في حياته.

على وسائل التواصل الاجتماعي، شارك أحد المعجبين صورة "GIF" وكتب: "أقسم أن هذه هي المرة الأولى التي رأيته فيها يرفع الأثقال".

وقال آخر: "لم أتخيل في حياتي ميسي يرفع الأثقال".

وعلق ثالث بقوله: "عندما تحمل فريقك لفترة طويلة، فأنت لست بحاجة إلى رفع الأثقال من أجل أي شيء".

وأضاف رابع: "ميسي يرفع الأثقال! لماذا هذا مضحك جدًا بالنسبة لي".

وقال خامس مازحًا: "لقد قفل لعبة كرة القدم وهو الآن في يستعد لرياضة جديدة".

أسطورة كرة القدم الأرجنتينية لا يبدو بحاجة إلى الكثير من التدريب على رفع الأثقال نظرًا لجميع الجوائز والألقاب التي حصل عليها، لكن يظل أمامه مهمة كبيرة، وهي استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الذي لم يحققه منذ عام 2015، بينما ينتظره صدام قوي في دور ال16 عندما يواجه باريس سان جيرمان نادي بايرن ميونخ.