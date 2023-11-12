لم الشمل في خطر والمعجزة قريبة .. سواريز قد لا ينضم لميسي بعد الهاتريك العاطفي!

النجم الأوروجوياني قد يغير قراره!

كشفت تقارير صحفية أن النجم الأوروجوياني لويس سواريز هداف برشلونة السابق قد يؤجل انضمامه لصفوف إنتر ميامي ولم الشمل مع صديقه المقرب ليونيل ميسي.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي "جيرمياس ويرنيك"، والذي أكد أن المباراة الأخيرة أمام بوتافوجو قد تغير رأي سواريز فيما يتعلق بالرحيل عن جريميو.

وأوضح الصحفي أن سواريز تأثر بشكل كبير بهتاف الجماهير له عقب المباراة، حيث كان قد حل كبديل وسجل ثلاثية قلبت اللقاء لصالح فريقه.

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وفاز جيريميو بأربعة أهداف مقابل ثلاثة يوم السبت على بوتافوجو، وقامت جماهير فريقه بالهتاف له بشكل مؤثر للغاية بعد المباراة، وهو ما أثار عاطفته بشكل كبير، وجعله يفكر في الاستمرار لموسم آخر.

جدير بالذكر أن عقد سواريز الحالي في جريميو ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وكان رئيس النادي قد صرح أنه يحتاج لمعجزة ليحافظ على الأوروجوياني في صفوف فريقه.