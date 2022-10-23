لمناقشة الانفصال.. برنامج تلفزيوني بين بيكيه وشاكيرا

قصة بيكيه وشاكيرا قد تتطور في الفترة المقبلة

كشف تقرير صحيفة "آس" عن رغبة قناة "RTVE" الإسبانية في صناعة برنامج يناقش قضية انفصال قلب دفاع فريق برشلونة جيرارد بيكيه عن المطربة الكولومبية شاكيرا.

حيث استحوذت علاقة شاكيرا وبيكيه على مجموعة واسعة من العناوين الرئيسية في وسائل الإعلام بسبب التحركات المستمرة لكليهما منذ الإعلان رسميًا عن الانفصال.

وبالتالي فإن القناة الإسبانية تفكر في استغلال ذلك من خلال جعلهم أبطال لمشروع تلفزيوني جديد يتم فيه مناقشة ما حدث، وذلك من خلال ظهورهم بالطبع كما هو الحال مع أشخاص كانوا على علاقة بالثنائي من أجل سماع شهادتهم.

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وأضاف التقرير أن الصورة النهائية للبرنامج لم تتضح بعد، حيث ترفض القناة مشاركة ما تنوي فعله مع الجماهير، لكن الأيام القادمة قد تشهد بعض المعلومات الجديدة في هذا الصدد.

جدير بالذكر أن بيكيه يعاني حاليًا مع برشلونة حيث انخفض مستواه بصورة واضحة وحينما شارك في مواجهة إنتر بدوري الأبطال أخطأ في لقطة الهدف الأول للنيراتزوري، لكنه مستمر على دكة البدلاء في كتيبة المدرب تشافي.