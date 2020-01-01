لمكافحة كورونا.. نيفيل وجيجز يقدمان فنادقهما للخدمات الصحية

عمل إنساني رائع من أسطورتي مانشستر يونايتد لدعم المختصين في علاج الوباء التاجي

انضم اثنين من أساطير مانشستر يونايتد، لقائمة المتبرعين لإنقاذ الجنس البشري من وباء كورونا، الذي تفشى في العالم وأوروبا على وجه التحديد بصورة فاقت كل التوقعات.

وأكد المدافع الأيمن في جيل التلامذة جاري نيفيل، أنه سيقدم الفندق الذي يشارك في ملكيته للعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، ونفس الأمر سيفعله زميل الملاعب جاريث بيل، كساهمة لمساعدة المختصين في علاج الفيروس المستجد.

وقال في مقطع فيديو قصير متداول على مواقع التواصل الاجتماعي "قمنا خلال الأسبوع الماضي بالتشاور مع الخدمات الصحية في منطقة مانشستر الكبرى، خاصة التابعة لجامعة مانشستر، وسنعطي 167 سريرًا لأسرة الخدمات الصحية الوطنية والعاملين".

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وأضاف "أعتقد أن هذا وقت إظهار التضامن، ليس فقط لموظفينا في هذه اللحظات غير المستقرة، لكن لأولئك الذين يحتاجون إلى الإقامة في الأشهر المقبلة".

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وتابع "إنه شيء يسعدنا أن نتفق معهم، وستكون الإقامة بدون مقابل وسيدير موظفونا الفنادق كالمعتاد".

وختم "سيتمكن العاملون في مجال الصحة من البقاء معنا دون أي كلفة في الأشهر القليلة القادمة عندما يحتاجون إلى العزلة عن أفراد أسرهم الذين قد يتأثرون بما حدث. ابق آمنًا ونتمنى التوفيق للجميع".

وتوقفت كرة القدم في بلاد الضباب بعد ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس التاجي، كإجراء احترازي لوقف انتشاره، كما حدث يوم الأربعاء بتعليق المدارس والجامعات لنفس السبب.