لمصلحة باريس .. قرار من نيمار ومبابي بخصوص مشكلة النجمين

أجواء متوترة في حديقة الأمراء

خرجت تقارير فرنسية تؤكد توصل معسكر نجمي بي إس جي كيليان مبابي ونيمار إلى قرار حاسم بخصوص توتر العلاقة بين اللاعبين منذ بداية الموسم.

ودخل الثنائي في حالة من التوتر منذ لقطة ركلة الجزاء في لقاء مونبلييه أغسطس الماضي حين قرر مبابي تسديدة الكرة عكس رغبة نيمار.

ما هو قرار الثنائي نيمار ومبابي؟

وبحسب "ليكيب"، قرر اللاعبان وضع مصلحة النادي أولاً، والتغلب على الخلافات الشخصية بينهما من أجل أن يسود السلام وحالة إيجابية داخل أروقة بي إس جي.

وأوضح التقرير الذي نشرته الجريدة الفرنسية الشهيرة أن عديد النجوم من قائمة باريس تدخلوا بين النجمين من أجل حل الخلافات ووضع حد للمشكلة.

وأبرز التقرير دور القائد ماركينوس وكذلك سيرخيو راموس، والذان تحدثا مع نيمار ومبابي مباشرة عقب مشكلة لقاء مونبلييه، بالإضافة إلى ليونيل ميسي الذي تحدث كذلك مع الثنائي.

وقال التقرير إن تصريحات مبابي الأخيرة عن دوره في باريس سان جيرمان لم يكن المقصود بها نيمار أو أي لاعب آخر، وكذلك تصريح نيمار الأخير عند سؤاله عن زميله، إذ لم يقصد الإهانة أو التلميح بوجود مشكلة معه.

وأفادت "ليكيب" بأن اللاعبين يدركان جيداً حجم الأضواء المركزة عليهما من الإعلام ووسائل التواصل، ولا يريدان أن تكون نقطة اختلاف بينهما هي محور التركيز والحديث.