لمسة وفاء.. ياسر الشهراني حاضر في غرفة ملابس المنتخب السعودي

لمسة وفاء.. ياسر الشهراني حاضر في غرفة ملابس المنتخب السعودي

قبيل مباراة السعودية وبولندا، تبرز لقطة من شيم الوفاء ليست بغريبة على الأخضر السعودي، تلك هي اللقطة التي ظهرت من غرفة ملابس المنتخب السعودي استعدادًا لمباراة بولندا المصيرية والتي ينتظر فيها الأخضر دخول التاريخ من بابه الواسع.

فرغم غياب ياسر الشهراني المدوي بسبب الإصابة التي تعرض على إثرها إلى كسر في الفك، نجد مكانه محفوظًا في غرفة ملابس المنتخب السعودي.

القميص رقم 13 الخاص بظهير أيسر الهلال والأخضر السعودي ظهر في غرفة الملابس بما يوحي أن الأخضر يستعد لدخول المباراة ضد رفاق روبرت ليفاندوفسكي بروح ياسر الشهراني.

كما حضر الشهراني مرة أخرى في تقديم اللاعبين بعد عزف النشيد الوطني السعودي "موطني".. وأثناء التقاط الصورة التذكارية للمباراة، حمل محمد العويس قميص الشهراني.

لافتة طيبة من نجوم الأخضر 👏



لاعبو منتخبنا يدعمون النجم ياسر الشهراني @iYasser12 قبل انطلاق مباراة بولندا 💚#المونديال_مع_جول | #FIFAWorldCup | #السعودية_بولندا pic.twitter.com/uDhOrgrSwA — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) November 26, 2022

يذكر أن تعرض الشهراني لكسر في الفك إثر اصطدام بمحمد العويس زميله في الهلال والمنتخب السعودي، ينتظر أن يتسبب في غياب اللاعب لمدة تصل إلى أكثر من 3 أشهر، بحد أدنى.