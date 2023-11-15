لمزاملة بنزيما .. الاتحاد يُفاوض "مطرود النصر" لإعادته إلى دوري روشن

هل نرى ثنائية بنزيما مع هذا اللاعب المميز؟

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يُصر نادي الاتحاد على تدعيم صفوفه بمهاجم آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، على الرغم من تواجد الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله، والهدف الآن هو نجم تم الاستغناء عنه من جانب النصر خلال شتاء 2023.

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وأشارت صحيفة "fanatic" التركية، إلى أن نادي الاتحاد مهتم بالتعاقد مع النجم الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم بشكتاش، ولاعب النصر السابق.

وأضافت الصحيفة أن النصر لديه الرغبة في الجمع بين أبو بكر وبنزيما في هجومه، حيث أن وكلاء اللاعب أبلغوا العميد بأن قيمة الشرط الجزائي في عقده هو 6.5 مليون يورو.

وطلب أبو بكر الحصول على 5 ملايين يورو راتبًا، ولكن الاتحاد عرض 4 ملايين يورو بجانب المكافآت.

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وكان أبو بكر يلعب في صفوف النصر، قبل أن يتم الاستغناء عنه في شتاء 2023 لينتقل إلى بشكتاش، الذي شارك معه في 18 مباراة هذا الموسم، سجل فيها 11 هدفًا وصنع 3 أهداف.

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