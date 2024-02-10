لماذا يوجد فائز واحد فقط؟ قطر لم تهزم الأردن في نهائي كأس آسيا 2023!

المنتخبان القطري والأردني يستحقان اللقب

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من المعروف أنه لابد وأن يوجد بطل واحد فقط في أي بطولة نعرفها، ولكن بطولة كأس أمم آسيا 2023، أظهرت لنا أنه من الممكن ان يوجد بطلان لبطولة واحدة!

المنتخب القطري حصل على الكأس والميداليات الذهبية، وحصل المنتخب الأردني على الفضة، وكل شيء كما هو المعتاد ولم يحدث أي شيء غير طبيعي، بل كل شيء مر كما هو معتاد.

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ولكن الأمر غير المعتاد، أن الجميع متفق على أن المنتخب الأردني، يستحق هو الآخر البطولة، دون أن ننقص من تتويج منتخب قطر بلقب كأس آسيا للمرة الثانية على التوالي.

قطر تفوقت على الجميع

قدم المنتخب القطري بطولة نموذجية على كافة المستويات الفنية، كما تفوق لاعبيه بتتويجهم بالألقاب الفردية، بعدما حصل مشعل برشم على جائزة أفضل حارس مرمى، وأكرم عفيف كأفضل لاعب بالبطولة، وأيضًا هداف البطولة.

العنابي نجح في تعويض جماهيره بعد الخروج المخيب للآمال في بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت على أرضه، وذلك بالتتويج ببطولة كأس آسيا 2023، والحفاظ على اللقب.

وأصبح الآن المنتخب القطري يمتلك جيلًا رائعًا، يستطيع أن يقدم إنجازًا في كأس العالم القادم 2026، الذي سيسعى للوصول له، لتكون المشاركة الثانية على التوالي.

منتخب الأردن لم يخسر اللقب

أكثر المتفائلون بين جماهير الأردن، لم يتوقع أن يصل النشامى إلى هذا الحد في البطولة، في إنجاز تاريخي لم يتوقعه أحد، بالوصول إلى المباراة النهائية، وأن يُصبح ندًا للمنتخب القطري حامل اللقب.

منتخب الأردن أصبح الآن واحدًا من أقوى المنتخبات في قارة آسيا، وسيكون له مستقبلًا رائعًا في البطولات القادمة، لما يمتلكه من نجوم على أعلى مستوى.

ويجب على الجمهور الأردني ألا يحزن بعدم التتويج بلقب كأس آسيا 2023، بل يسعدون ويعتبرون النشامى أبطالًا بعد ما قدموه من مستويات مُبهرة في تلك البطولة.

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