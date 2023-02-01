لماذا يمتلك إنزو فيرنانديز رقمين مع تشيلسي؟

لا دخل بحفاوة استقبال تشيلسي لنجمه الجديد وبطل العالم إنزو فيرنانديز بارتداء اللاعبين لرقمين مع البلوز!

قد يظهر الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، بصورة استثنائية حتى نهاية الموسم برقمين مختلفين مع فريقه الجديد تشيلسي.

انضم إنزو فيرنانديز، إلى تشيلسي قادمًا من بنفيكا البرتغالي بصفقة قياسية بلغت 107 ملايين جنيه استرليني لمدة 8 سنوات ونصف السنة.

وتوهج اللاعب الشاب بجانب قائد بلاده ليونيل ميسي في كأس العالم في قطر التي توجوا بها على حساب المنتخب الفرنسي وبات محط أنظار عدد من الفرق الأوروبية الكبرى.

وسيرتدي فيرنانديز الرقم 5 مع تشيلسي بالبطولات المحلية وهو الرقم الذي كان يرتديه الإيطالي جورجينيو المنتقل إلى آرسنال في نفس سوق الانتقالات الشتوية.

رغم رحيل جورجينيو لكنه عامل حاسم في ارتداء إنزو لرقم آخر؛ فاللاعب الإيطالي ظهر بالرقم 5 في دوري الأبطال مع تشيلسي هذا الموسم وهو ما سيمنع إنزو من ارتداء الرقم ذاته بالبطولة الأوروبية إن ضمه جراهام بوتر مدرب تشيلسي لقائمة الفريق في الأدوار الإقصائية.

وأوقعت قرعة دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا تشيلسي مع بوروسيا دورتموند الألماني.