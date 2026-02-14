بدعم من أساطير مانشستر يونايتد مثل غاري نيفيل وديفيد بيكهام، يعلق سالفورد سيتي آمالاً كبيرة على الصعود في هرم كرة القدم الإنجليزية.

مثل أي رحلة عظيمة، فإن رحلتهم تصاحبها أنغام نشيد يسمى "Dirty Old Town". إنها أغنية تعلن وصولهم إلى ملعب مور لين وتردد صداها في الملاعب في جميع أنحاء البلاد في أيام المباريات الخارجية.

هنا، تسلط GOAL الضوء على كلمات نشيد سالفورد سيتي "Dirty Old Town"، وأسباب استخدامه، والمزيد.

لماذا يغني مشجعو سالفورد سيتي "Dirty Old Town"؟

ليس هناك لغز كبير حول سبب غناء مشجعي سالفورد سيتي "Dirty Old Town" في المباريات - فالأغنية تدور حول سالفورد!

على الرغم من تعديل كلمات الأغنية في الإصدارات الأكثر حداثة، إلا أن الإشارات إلى معالم سالفورد المختلفة واضحة في النص الأصلي. كانت عبارة "gasworks wall" في الأصل "gasworks croft"، والتي تشير إلى منطقة أرض بالقرب من مصنع غاز سالفورد، بينما تشير عبارة "old canal" إلى قناة مانشستر وبولتون وبوري التي لم تعد مستخدمة الآن. كما تمت ترجمة عبارة "smoky wind" إلى "Salford wind" أو "sulphured wind".

نظرًا لشعبية الأغنية في أيرلندا وحقيقة أنها غُنيت بحماس من قبل فرقة The Dubliners، كان يُعتقد أحيانًا خطأً أن الأغنية تدور حول دبلن.

ما هي كلمات أغنية "Dirty Old Town"؟

فيما يلي كلمات الأغنية "Dirty Old Town" الأكثر شيوعًا:

التقيت بحبيبتي بجوار جدار مصنع الغاز

حلمت بحلم بجوار القناة القديمة

قبلت حبيبتي بجوار جدار المصنع

المدينة القديمة القذرة، المدينة القديمة القذرة

الغيوم تتحرك عبر القمر

القطط تتجول في جولتها

تقفز فتاة من الشوارع في الليل

المدينة القديمة القذرة، المدينة القديمة القذرة

سمعت صوت صفارات الإنذار من الميناء

رأيت قطارًا يشعل النار في الليل

شممت رائحة الربيع في الريح الدخانية

بلدة قديمة قذرة، بلدة قديمة قذرة

سأصنع لنفسي فأسًا كبيرًا حادًا

من الفولاذ اللامع المقسى بالنار

سأقطعك مثل شجرة قديمة ميتة

بلدة قديمة قذرة، بلدة قديمة قذرة

التقيت بحبيبتي بجوار جدار مصنع الغاز

حلمت حلمًا بجانب القناة القديمة

قبلت حبيبتي بجوار جدار المصنع

بلدة قديمة قذرة، بلدة قديمة قذرة

بلدة قديمة قذرة، بلدة قديمة قذرة

من كتب أغنية "المدينة القديمة القذرة"؟

كتب المغني الشعبي البريطاني إيوان ماكول أغنية "المدينة القديمة القذرة" في عام 1949 لمسرحية "Landscape with Chimneys".

اكتسبت الأغنية بعد ذلك شعبية في مشهد الموسيقى الشعبية البريطانية، حتى أن رود ستيوارت قام بتغنيتها، ثم أصبحت الأغنية مشهورة في أيرلندا بفضل تسجيلات فرق موسيقى الفولك والروك الأيرلندية مثل The Dubliners و The Pogues.

في الواقع، تعد نسخة The Pogues واحدة من أشهر النسخ، ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى صوت شين ماكجوان المميز.

نسخة The Pogues من "Dirty Old Town"

يمكنك الاستماع إلى نسخة The Pogues من "Dirty Old Town" في الفيديو أدناه.

