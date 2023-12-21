لماذا لم يحتج الاتحاد؟ .. الكشف عن سر نقل ملعب مباراة الرائد وكلاسيكو النصر

كشف أسرار جديدة عن أزمة ملاعب جدة قبل مباريات نادي الاتحاد

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كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن سر نقل مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، ضد الرائد والنصر.

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الاتحاد يواجه الرائد، مساء السبت القادم، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، على أن يضرب موعدًا ناريًا مع النصر، يوم 26 ديسمبر الجاري، في المباراة المؤجلة من الأسبوع 17.

وقبل المباراتين.. قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل لقاء العميد والرائد، من ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة، إلى استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مكة المكرمة، مع نقل الكلاسيكو أمام النصر، إلى ملعب عبد الله الفيصل، بدلًا من "الجوهرة المشعة".

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وفي هذا السياق.. قال الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد": "على الأغلب سيتم إغلاق ملعب (الجوهرة المشعة)، بعد نهائي كأس العالم للأندية 2023؛ بسبب سوء أرضية الملعب، لذلك لن يحتضن كلاسيكو الاتحاد والنصر".

أما عن ملعب الأمير عبد الله الفيصل.. أوضح الإعلامي الرياضي، أنه سيحتضن مباراة الأهلي المصري وأوراوا رد ديموندز الياباني، على المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، مساء اليوم الجمعة؛ لذلك من الصعب أن تلعب مواجهة الاتحاد والرائد عليه، يوم السبت؛ لأنه من اشتراطات (فيفا)، تسليم الاستادات بعد 48 ساعة".

وشدد وليد الفراج، على أن نادي الاتحاد، يعلم كل هذه الظروف التي تحيط بالملعبين؛ لذلك لم يصدر مجلس إدارته أي بيان احتجاج، كما يطالب جماهيره.

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