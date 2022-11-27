لماذا لا يظهر مبابي في الإعلام؟ عقوبات مالية كبيرة على الاتحاد الفرنسي!

لماذا لا يظهر مبابي أمام وسائل الإعلام في قطر؟

يرفض كيليان مبابي الظهور الإعلامي والإدلاء بالتصريحات لوسائل الإعلام المختلفة خلال مشاركته مع منتخب فرنسا في كأس العالم 2022 بقطر، ومن المنتظر أن يتم تغريم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بالإضافة إلى اللاعب بعقوبة مالية ضخمة، بسبب عدم موافقة كيليان على إجراء حوارات صحفية وعدم حضور المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أستراليا.

وكشف تقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية أنه تم تحذير الاتحاد الفرنسي بسبب عدم إدلاء اللاعب بأي تصريحات إلى وسائل الإعلام الرسمية، بعد أن تكرر الأمر.

وبحسب التقرير فإن عدم ظهور مبابي أمام وسائل الإعلام ربما تكون فكرة مشتركة بين اللاعب والاتحاد الفرنسي، حيث يعلم كلاهما أن كيليان سيتم استجوابه بشأن مستقبله واللاعب لا يريد يصرف التركيز عن المنتخب ويعرف مبابي أن كل ما يقوله سيتجاوز بكثير المنتخب الوطني وهو لا يريد أن يفعل ذلك.

وأشار التقرير الإسباني إلى أنه من ناحية أخرى جاءت الأوامر من باريس سان جيرمان، حيث إن هناك غموضًا حول مستقبل اللاعب الموسم المقبل، ولا يمكن لأحد في باريس أن يتنبأ بأي شيء، لكنه الآن أقرب إلى ترك السفينة من البقاء على متنها.

منتخب ألمانيا من الفرق التي واجهت بالفعل عقوبات مالية كبيرة، حيث لم يأخذ الاتحاد الألماني أي لاعب إلى غرفة الصحافة في مؤتمر مباراة إسبانيا، حيث ظهر المدرب هانز فليك بمفرده في غرفة الصحافة، بعد رفضه اصطحاب لاعب معه من أجل زيادة التركيز في معسكر الفريق.