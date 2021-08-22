"لماذا لا يذهب محرز إلى توتنهام من أجل كين؟!"

كارلتون بالمار نجم إنجلترا السابق يقترح صفقة تبادلية تضم رياض محرز وهاري كين!

تحدث كارلتون بالمر نجم فريق ليدز يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق عن صفقة انضمام هاري كين المنتظرة لصفوف مانشستر سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح موقع "رييد مان سيتي"، واقترح خلالها إجراء صفقة تبادلية تشمل انتقال رياض محرز لصفوف توتنهام وهاري كين لمانشستر سيتي.

وقال بالمر: "ربما يكون محرز ضمن هؤلاء الذين من الممكن استخدامهم في حسم الصفقات الكبيرة، أعتقد أن توتنهام قد يستفيد من مجموعة من نجوم مانشستر سيتي".

وأضاف: "أعتقد أن المفاوضات حول هاري كين ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتوتنهام في حاجة للتخلص منه سريعًا".

وكانت تقارير عديدة قد أكدت أن نادي توتنهام يرفض بشكل قاطع فكرة رحيل هاري كين خلال سوق الانتقالات الجاري.

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وأبدى مانشستر سيتي استعداده لدفع 120 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات اللاعب في صفوفه خلال الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن عقد هاري كين في صفوف توتنهام لا ينتهي قبل نهاية موسم 2023-2024 مما يعني أن رحيله لن يكون سهلًا على الإطلاق.