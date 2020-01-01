لماذا فضّل أوديجارد ريال مدريد على برشلونة؟

رغم عشقه لميسي..

منذ بروز موهبته على الساحة وهو في عمر السادسة عشر، كان مارتن أوديجارد محل اهتمام الكثير من الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسها ريال مدريد وبرشلونة، قبل أن يُفضِل في النهاية الانضمام إلى النادي الملكي عام 2015.

كينت كارلسن، وكيل أوديجارد في تلك الفترة، كشف أن برشلونة كان جادًا للغاية في الحصول على خدمات موكله، لكن في النهاية، كان المشروع المُقدم من ريال مدريد أكثر إقناعًا للدولي النرويجي.

الوكيل قال "لماذا اخترنا ريال مدريد؟ في النهاية كان عرض الريال كاملًا. لقد صنعوا خطة لمارتن، سيتدرب مع الفريق الأول، وزيدان سيعلمه الكثير. قدّم النادي له عرضًا عظيمًا بالفعل.".

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لكن في الوقت نفسه، كشف كارلسن أنه ورغم انضمام أوديجارد إلى ريال مدريد، لكن يظل ليونيل ميسي أسطورة البرسا هو أحد ملهميه في عالم كرة القدم.

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وواصل كارلسن حديثه قائلًا "كان ميسي هو اللاعب الذي يدرسه مارتن وهو صغير، كان يحاول تقليده في كل شيء بكرة القدم.".

وأتم "لا يمكنني القول أنه كان يحلم بمزاملة ميسي في فريق واحد، لا أعلم، لا يمكنك مقارنة ميسي مع أي لاعب آخر في العالم. عندما يلعب مارتن يمكنك أن ترى كيف أنه تعلم الكثير من ميسي.".

يذكر أن أوديجارد البالغ من العمر 21 عامًا قد أرسله ريال مدريد ثلاث مرات لأندية مختلفة على سبيل الإعارة في السنوات الماضية قبل أن يستقر به المطاف في ريال سوسيداد، والذي يُقدِّم معه أداءً كبيرًا هذا الموسم.