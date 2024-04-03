"لا يوجد لي خليفة ولهذا السبب يجب على سلمان الفرج الاعتزال!" .. أسطورة الهلال يفاجئ الجماهير

يوسف الثنيان يتحدث عن سلمان الفرج وخليفته في الملاعب..

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رد يوسف الثنيان، أسطورة نادي الهلال السعودي، على الأسباب التي دفعته لمطالبة سلمان الفرج، القائد الحالي للفريق الأول لكرة القدم، بالاعتزال نهائيًا.

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الفرج أصبح حبيسًا لـ"دكة بدلاء" الهلال، في الكثير من مباريات الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ خاصة بعد الصفقات العالمية الضخمة، في خط وسط الفريق.

الثنيان قال في تصريحات مع برنامج "ليوان المديفر": "منذ بدايات الفرج.. أنا أول من توقعت تألقه، وأن يصبح أحد أفضل اللاعبين في السعودية".

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وأكد الأسطورة الهلالية، على أن اللاعب قدّم الكثير لقلعة الزعيم ومنتخب السعودية؛ ولكن مستواه بدأ يتراجع بشكل كبير؛ بسبب كثرة الإصابات والتقدم في العمر.

وشدد يوسف الثنيان، على أن سلمان الفرج أصبح غير قادر حاليًا، على مجاراة رتم اللعب السريع، متمنيًا أن يختم مسيرته مع عالم كرة القدم؛ وهو متوّج بأكبر عدد من البطولات مع الهلال، بنهاية الموسم الرياضي الحالي.

وبخصوص خليفته في الملاعب.. رد: "أنا لا أحب أن أمدح نفسي؛ لكنني لم أشاهد حتى الآن، أي لاعب يستحق أن يطلق عليه لقب خليفة الثنيان".

وأوضح الثنيان، أنه يتابع العديد من اللاعبين الشباب، خاصة في ناديي الاتحاد والأهلي، متمنيًا أن يظهر لاعب نجم في الجناح الأيمن، يقدّم نفس المتعة التي يقدمها ساحر الهلال سالم الدوسري، على الطرف الأيسر.

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